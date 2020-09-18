الصدر يحذر من إدخال العراق في 'نفق مظلم' ويدعو لإنهاء 'الاحتلال' سياسياً

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، من إدخال العراق في "نفق مظلم"، جراء استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية، داعياً إلى اتباع السبل السياسية والبرلمانية لإنهاء ما وصفه بـ"الاحتلال".
وقال الصدر في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لا أجد مصلحة من إدخال العراق في نفق مظلم وفي أتون العنف، ولا أجد من المصلحة استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية".
وأضاف الصدر: "غاية الأمر يمكن اتباع السبل السياسية والبرلمانية لإنهاء الاحتلال ومنع تدخلاتهم"، معتبراً أن "من يفعل ذلك منكم فليعلم أنه يعرض العراق وشعبه للخطر المحدق .. فاتقوا الله وأحسنوا".
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