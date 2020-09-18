انفجار ناسفة في المعهد الاميركي وسط النجف

افاد مصدر امني، مساء الخميس، بانفجار عبوة ناسفة داخل المعهد الاميركي وسط النجف. وقال المصدر في حديث لٰ الخليج 365 إن "عبوة ناسفة انفجرت داخل المعهد الاميركي في حي الغدري وسط النجف"، فيما لم يذكر المصدر اي تفاصيل اخرى عن الانفجار".

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