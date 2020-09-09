تعرف على موعد قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020/ 2021

وانتهت النسخة السابقة من بطولة دوري أبطال أوروبا في 23 أب الماضي بتتويج بايرن ميونخ باللقب القاري بعد الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0.

وأفاد البيان الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن "الحفل والقرعة ستكونان يوم 1 تشرين الاول المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد".



وتابع "بينما ستكون قرعة بطولة الدوري الأوروبي يوم 2 تشرين الأول المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت بغداد".

الجدير بالذكر أن إشبيلية هو من توج ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي بعد الفوز على إنتر ميلان بنتيجة 3-2، بينما كان مدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك، هو صاحب لقب أفضل لاعب أوروبي عن موسم 2018/2019.

