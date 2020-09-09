تعرف على موعد قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020/ 2021

2020-09-09 | 14:59
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، موعد إجراء قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021 وحفل جوائز الأفضل عن الموسم الماضي.
وأفاد البيان الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن "الحفل والقرعة ستكونان يوم 1 تشرين الاول المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد".
وتابع "بينما ستكون قرعة بطولة الدوري الأوروبي يوم 2 تشرين الأول المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت بغداد".
الجدير بالذكر أن إشبيلية هو من توج ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي بعد الفوز على إنتر ميلان بنتيجة 3-2، بينما كان مدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك، هو صاحب لقب أفضل لاعب أوروبي عن موسم 2018/2019.
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