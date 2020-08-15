بعد فضيحة دوري الأبطال.. ثورة الإقالات تبدأ في برشلونة

وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، أن "كيكي سيتيين سيرحل بشكل رسمي دون استكمال عقده في الموسم المقبل، بإجماع من أعضاء مجلس إدارة البارسا".

ويدرس بارتوميو أيضاً إقالة الفرنسي إريك أبيدال من منصب المدير الرياضي للنادي، بالإضافة إلى أوسكار جراو، المدير التنفيذي للنادي الكتالوني.



الجدير بالذكر أن جيرارد بيكيه ألمح إلى وجوب عمل تغييرات كبيرة داخل الفريق، حتى إذا كلفه الأمر رحيله بشكل شخصي هذا الصيف.