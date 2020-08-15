2020-08-15 | 00:34
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قرر مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو إقالة كيكي سيتيين من منصب المدير الفني للفريق، بعد الخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، أن "كيكي سيتيين سيرحل بشكل رسمي دون استكمال عقده في الموسم المقبل، بإجماع من أعضاء مجلس إدارة البارسا".
ويدرس بارتوميو أيضاً إقالة الفرنسي إريك أبيدال من منصب المدير الرياضي للنادي، بالإضافة إلى أوسكار جراو، المدير التنفيذي للنادي الكتالوني.
الجدير بالذكر أن جيرارد بيكيه ألمح إلى وجوب عمل تغييرات كبيرة داخل الفريق، حتى إذا كلفه الأمر رحيله بشكل شخصي هذا الصيف.
ويدرس بارتوميو أيضاً إقالة الفرنسي إريك أبيدال من منصب المدير الرياضي للنادي، بالإضافة إلى أوسكار جراو، المدير التنفيذي للنادي الكتالوني.
الجدير بالذكر أن جيرارد بيكيه ألمح إلى وجوب عمل تغييرات كبيرة داخل الفريق، حتى إذا كلفه الأمر رحيله بشكل شخصي هذا الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فضيحة دوري الأبطال.. ثورة الإقالات تبدأ في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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