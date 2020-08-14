التربية تعلن ضوابط قبول المعلمين والمعلمين المهنيين للحصول على إجازة دراسية لإكمال البكالوريوس

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "آلية التقديم تتضمن إدخال معلومات المعلم الراغب بالحصول على إجازة دراسية عن طريق مديرية الإجازات الدراسية في الوزارة حصراً، وملء البيانات المطلوبة لترشيح المعلم، حيث يدخل المعلم إلى القناة عن طريق الجزء الخاص بالمعلمين ويقوم بإدخال المعلومات الخاصة به ".وبخصوص ضوابط قبول المعلمين المجازين دراسياً في الدراسة الصباحية، فقد أشار البيان الى إن "يكون المرشح من مواليد 1980 فصاعداً، وأن تكون له خدمة فعلية لا تقل عن سنتين لغاية 1/10/2020، وأن لا يقل معدل تخرجه عن (70%)، ويُعد الترشيح من مديرية الإجازات الدراسية موافقة مبدئية لمنح الإجازة الدراسية، ولا يحق ترشيح من سبق وتم ترقين قيدهُ أو من لديه قبول سابق ومن رقن قيده ضمن قنوات القبول المختلفة الأخرى المسائي والمباشر والـ10 الأوائل، عدا من رقن قيده بناءً على طلبه لغرض التعيين، فيحق له الترشيح بعد أربع سنوات، ويتم إدخال بيانات المرشحين من قبل وزارة التربية / مديرية الإجازات الدراسية ومن خلال البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة".وأضاف البيان، أن "منح الإجازة الدراسية او تمديدها من صلاحية وزارة التربية، ويتم ارسال الموافقة الى الجامعة المقبول فيها المعلم مباشرة، ولا يحق للمعلم المجاز دراسيا تغيير جهة قبوله إذا كان قبولهُ صحيحا وعلى أساس اختياراته، ولا يحق له تعديل الترشيح في السنة اللاحقة ، أذ يحق للمعلم المجاز دراسيا الانتقال في السنوات الدراسية فوق الاولى وبحسب ضوابط الانتقال شرط موافقة وزارة التربية، ويلغى او يرقن قيد المعلم المجاز دراسيا في حالة إلغاء العقد المبرم بينه وبين الوزارة كون ترشيحه امتياز منح له من قبلها ، وفي حال انسحاب الطالب لأي سبب كان بعد إصدار أوامر القبول يتم مفاتحه دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة لإلغاء قبوله وحرمانه من التقديم ضمن قنوات القبول لمدة أربع سنوات على إن تضع جهة ترشيحه شرط جزائي بحقه".

وتابع البيان، أنه "يُستثنى ذوو الشهداء المتقدمين للقبول ضمن هذه القناة من شرطي العمر والخدمة"، موضحاً بالوقت نفسه أن "الطلبة المشمولين وفق القانون رقم (15 لسنة 2016 ) هم منتسبو (القوات المسلحة و قوى الأمن الداخلي و جهاز المخابرات الوطني و جهاز الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي و جهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية الأخرى)، إذ يتم قبول الفئات أعلاه في الدراسة المسائية حصراً، على إن لا يقل معدلهم عن خمس درجات من الحد الأدنى للقبول في الدراسة التي تم ترشيحهم إليها، وان لا تزيد نسبتهم على 5% من خطة القبول في القسم ".

واختتمت وزارة التربية بيانها بالقول إن "آخر موعد لاستلام استمارات الترشيح هو الأول من شهر أيلول لعام 2020 ، وستهمل أي استمارة ترد بعد الموعد المحدد".