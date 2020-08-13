بالصور.. متظاهرون أمام السفارة التركية في بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً لتظاهرة امام السفارة التركية في بغداد احتجاجاً على القصف التركي الذي استهدف حرس الحدود.

وتظاهر العشرات من المواطنين، اليوم الخميس، امام مبنى السفارة التركية في بغداد احتجاجاً على استهداف حرس الحدود.

وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت، أمس الأربعاء، سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة احتجاجاً على "الاعتداء السافر" في سيدكان والذي راح ضحيته ضابطين في الجيش العراقي من خلال قصف لطائرة مسيرة تركية.