تنشر الخليج 365، صوراً لتظاهرة امام السفارة التركية في بغداد احتجاجاً على القصف التركي الذي استهدف حرس الحدود.
وتظاهر العشرات من المواطنين، اليوم الخميس، امام مبنى السفارة التركية في بغداد احتجاجاً على استهداف حرس الحدود.
وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت، أمس الأربعاء، سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة احتجاجاً على "الاعتداء السافر" في سيدكان والذي راح ضحيته ضابطين في الجيش العراقي من خلال قصف لطائرة مسيرة تركية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. متظاهرون أمام السفارة التركية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.