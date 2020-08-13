أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الخميس، إلقاء القبض على متهم حاول إدخال 25 ألف دولار و5 كيلوغرام من الذهب إلى البلاد "بصورة غير قانونية".

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارزها المتمثلة باستخبارات الحدود في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد المتهمين في قضاء بنجوين الحدودي، وضبطت بحوزته 25 ألف دولار أميركي و5 كيلو و100 غرام من الذهب على شكل سبائك".



وأوضحت الوكالة، أن المتهم كان ينوي إدخال المبلغ المالي والذهب "من إحدى دول الجوار إلى الأراضي العراقية بصورة غير قانونية، وقد تم ضبط المبلغ المالي والذهب بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهم للجهات المختصة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الاستخبارات: القبض على متهم بحوزته 25 ألف دولار و5 كيلو ذهب معدة للتهريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.