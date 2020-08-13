اعادة جسور في بغداد اغلقت منذ 2003 'صور'

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن المباشرة باعادة جسور للمشاة في بغداد اغلقت منذ 2003.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع اعمال الصيانة والتأهيل الخاصة انجزت احد جسور المشاة الخاصة بسريع الفرات المسمى شعبياً بسريع الغزالية وادخاله الخدمة رسميا بعد ان كان مغلقاً منذ سنة 2003".

واضافت ان "ذلم سيتم ادخال البقية تباعاً خلال الشهر الجاري والتي بدورها ستمكن المواطنين من العبور من والى مناطق الغزالية وحي الخضراء وتلافي الحوادث المرورية وصعوبة التنقل".

واكدت ان "اعمال الصيانة تضمنت صيانة المقاطع المتضررة من المجسرات بالاضافة الى صيانة الدعامات والسلالم والاسيجة ومن ثم ترميم الجسم الخارجي والصبغ واعمال اخرى مختلفة ليتم ادخال اول المجسرات هذا اليوم بعد اغلاق استمر 17 عاماً".

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