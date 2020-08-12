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رسمياً.. برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بفايروس كورونا

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2020-08-12 | 11:58

رسمياً.. برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بفايروس كورونا

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أعلن نادي من خلال بيان رسمي منذ قليل عن ظهور حالة مصابة بفيروس المستجد، كوفيد 19.
وأشار الموقع الرسمي للنادي الكتالوني إلى خضوع 9 لاعبين من الجدد والمعارين في الموسم الماضي من الذين بدأوا فترة الإعداد للموسم الجديد إلى مسحات للاطمئنان على حالتهم.

واللاعبون هم: بيدري، ترينكاو، ماتيوس فرنانديز، رافينيا، كارليس ألينيا، جان كلير توديبو، موسى واجي، خوان ميراندا وأوريول بوسكيتس.


وثبتت إيجابية عينة أحد اللاعبين، ولكن البيان أكد أن اللاعب المُصاب لا يعاني من أعراض وبصحة جيدة ومعزول في المنزل.

لم يكن اللاعب المُصاب على اتصال بأعضاء الفريق الأول الذين من المقرر أن يسافروا إلى لشبونة غداً، الخميس، للمشاركة في مباراة بايرن ميونخ بدوري ابطال أوروبا.

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