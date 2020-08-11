اندية الممتاز تطلب التأجيل والتطبيعية تستشير خلية الازمة

رياضة 2020-08-11 | 14:21 320 مشاهدة عقدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعاً مع ممثلي اندية الدوري العراقي الممتاز لبحث موعد انطلاق الموسم المقبل. وقدم اغلب ممثلي اندية الدوري الممتاز مقترحاً الى الهيئة التطبيعية لتأجيل انطلاق الدوري الممتاز والذي من المقرر ان ينطلق في 20 أيلول المقبل. بدورها اكدت التطبيعية، انها ستستشير خلية الازمة واللجنة العليا للصحة والسلامة لمعرفة إمكانية تأجيل او انطلاق الدوري في موعده المحدد.



يذكر ان اغلب الأندية اكدت خلل الاجتماع عن وجود ازمة مالية بالإضافة الى تخوفهم من مسألة تفشي فيروس

يذكر ان اغلب الأندية اكدت خلل الاجتماع عن وجود ازمة مالية بالإضافة الى تخوفهم من مسألة تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين. المحرر: محمد خليل

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