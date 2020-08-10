العثور على جثة شخص 'منحوراً' داخل منزله جنوب بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بالعثور على جثة شخص "منحوراً" داخل منزله جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت على جثة المدعو (ج.ح) منحوراً بآلة جارحة بمنطقة الرقبة ومفارق الحياة داخل احدى غرف داره ضمن منطقة الزعفرانية جنوب بغداد". واضاف ان "القوات الامنية نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي ".

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