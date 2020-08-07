تنشر الخليج 365 بيانا مشتركة لخمس دول في الخليج بينها العراق، حيث جرى اتصال بين الدول الخمسة للتأكيد على اتفاق منظمة أوبك بلس. وفي أدناه نص البيان:

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كانت هذه تفاصيل خبر بيان مشترك لخمس دول خليجية بينها العراق بشأن اتفاق اوبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.