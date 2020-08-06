بالفيديو: ابتكار آلة مدهشة تخلصك من الحفر في الطرقات

ويكون تفادي تلك الحفر صعبا في كثير من الأحيان، خاصة عندما تتحرك السيارة بسرعة كبيرة أو عندما تكون تلك الحفارة غير ظاهرة تماما نتيجة انخفاضها عن مستوى الطريق.

وتكون تلك الحفر ناتجة عن هبوط موقع إحدى البالوعات أو صيانته بطريقة خاطئة تحوله إلى حفرة قد تضر قائد السيارة.



ويظهر مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" الأمريكي آلة مبتكرة لصيانة الطرق تنجز عملها بطريقة سريعة دون أن تترك خلفها أي حفر قد تعطل حركة السير أو تضر بسائقي السيارات.