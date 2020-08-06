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بالفيديو: ابتكار آلة مدهشة تخلصك من الحفر في الطرقات

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ويكون تفادي تلك الحفر صعبا في كثير من الأحيان، خاصة عندما تتحرك السيارة بسرعة كبيرة أو عندما تكون تلك الحفارة غير ظاهرة تماما نتيجة انخفاضها عن مستوى الطريق.

وتكون تلك الحفر ناتجة عن هبوط موقع إحدى البالوعات أو صيانته بطريقة خاطئة تحوله إلى حفرة قد تضر قائد السيارة.

ويظهر مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" الأمريكي آلة مبتكرة لصيانة الطرق تنجز عملها بطريقة سريعة دون أن تترك خلفها أي حفر قد تعطل حركة السير أو تضر بسائقي السيارات.
ويمكن حمل تلك الآلة على إحدى المعدات وتحريكها بسهولة إلى أي مكان على الطريق، حيث تعمل على تحديد مساحة دائرة حول البالوعة أو المكان الذي يتم صيانته ليتم استخراجها بعناية شديدة وصيانتها أو استبدالها بأخرى دون أن تترك حفرا تعطل حركة السير.

وتشبه تلك الآلة المثقاب لكنها تقوم بعملها بطريقة مختلفة حيث تعمل أطرافها الحادة وعددها 6 أطراف على حفر دائرة حول البالوعة حتى يتم إخراجها بسهولة كبيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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