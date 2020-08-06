بالفيديو: ابتكار آلة مدهشة تخلصك من الحفر في الطرقات

وتكون تلك الحفر ناتجة عن هبوط موقع إحدى البالوعات أو صيانته بطريقة خاطئة تحوله إلى حفرة قد تضر قائد السيارة.
وتشبه تلك الآلة المثقاب لكنها تقوم بعملها بطريقة مختلفة حيث تعمل أطرافها الحادة وعددها 6 أطراف على حفر دائرة حول البالوعة حتى يتم إخراجها بسهولة كبيرة.
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