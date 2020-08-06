الذهب يواصل ارتفاعه والأسعار تلامس مستويات قياسية

ويبعد الذهب في الأسعار الفورية بفارق ضئيل عن أعلى مستوياته على الإطلاق والذي لامسه في الجلسة السابقة، وارتفع 0.6 بالمئة إلى 2051.44 دولار للأونصة) قبيل افتتاح الأسواق الأوروبية.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2064.60 دولار.



وقال هارشال باروت الباحث الاستشاري المعني بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس "هناك مخاوف حقيقية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي العالمي سيستمر مع تواصل ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة".

وأضاف "تلك المخاوف زادت حاليا، مما يثير شكوكا في أنه أيا كان التعافي الذي شهدناه في الشهرين الماضيين فإنه لن يستمر مما أدى إلى شراء الملاذات الآمنة بصفة عامة، كما أن توقعات التضخم بدأت تنتعش مجددا".

ويحذر صانعو السياسات في البنك المركزي الأميركي من أن الجائحة ستواصل إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي، مع تجاوز حالات الإصابة في البلاد 4.7 مليون.



ودفعت التوقعات القاتمة مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين، فيما أظهرت بيانات أمس الأربعاء أن نمو عدد العاملين في القطاع الخاص بالولايات المتحدة تباطأ بشدة الشهر الماضي.

وارتفع الذهب ما يزيد عن 34 بالمئة منذ بداية العام الجاري إذ أنه يُعتبر أصلا يجب أن يحتفظ بقيمته بينما تؤدي الجائحة وطباعة البنوك المركزية لأموال في تآكل قيمة الأصول الأخرى.