الرئيس الفرنسي يصل إلى بيروت

وصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الخميس، إلى بيروت، مع ثلاث طائرات مساعدات إنسانية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون في استقبال نظيره الفرنسي، في مطار رفيق الحريري، وغرد ماكرون فور وصوله إلى بيروت قائلاً: "لبنان ليس وحيداً".
وقال ماكرون في تصريح لعدد من وسائل الإعلام في بيروت، إن "التضامن واجب مع لبنان بعد التفجير، وسنقدم الدعم إلى لبنان دون شروط"، مشيراً إلى أنه سيزور "مرفأ بيروت في الساعات المقبلة".
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