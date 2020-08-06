تضامنا مع بيروت... الدول العربية تتزين بالعلم اللبناني (صور)

بعد الإنفجار الكبير الّذي هزّ العاصمة بيروت، عبّرت دولتا الإمارات العربية المتحدة ومصر عن تضامنهما مع لبنان في وقفة رمزية. كما تضامنت مختلف الدول العربية مع ضحايا بيروت والحادثة المأٍاوية التي لحقت باللبنانيين من خلال التزين بالعلم اللبناني. نشرت الصفحة الرسمية لبرج خليفة تعليقاً أرفق مع صورة إضاءة برج خليفة جاء فيه: "تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة! اللهم ارحم من انتقلوا إليك... اللهم الطف بأهلها... اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان". كما أضاءت وزارة السياحة والآثار أهرامات الجيزة تضامناً مع لبنان وشعبه. الكويت Advertisements قطر المملكة العربية السعودية مبنى تلفزيون فلسطين في رام الله



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