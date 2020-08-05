بالفيديو المواطن البصري يرحب باجراء الانتخابات المبكرة

الإصرار على منتصف العام المقبل موعدا لانتخابات مبكرة. لا تؤيدُ شعبيا فقط فوفق المنظور الإعلامي و النشاط المدني، هي خطوة صحيحة تحتاج لضمانات تبعدها عن شوائب التدخلات و تضمن نزاهتها.

رمي الحكومة الحالية الكرة بملعب البرلمان..تحتم على أعضائه وكتله إكمال المشوار لتحقيق غاية الشعب و المنَبه هو الآخر تنبيها مدنيا شديدا بضرورة الإحسان في اختيار الانسب لقيادة البلد خلال المرحلة المقبلة.



خطوة الانتخابات مبكرة مرحب بها شعبيا و اعلاميا و كذلك على مستوى الناقد و المراقب السياسي شريطة ضمان النزاهة و الشفافية في آلية التحضير و الإجراء