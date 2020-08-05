الإصرار على منتصف العام المقبل موعدا لانتخابات مبكرة. لا تؤيدُ شعبيا فقط فوفق المنظور الإعلامي و النشاط المدني، هي خطوة صحيحة تحتاج لضمانات تبعدها عن شوائب التدخلات و تضمن نزاهتها.
رمي الحكومة الحالية الكرة بملعب البرلمان..تحتم على أعضائه وكتله إكمال المشوار لتحقيق غاية الشعب و المنَبه هو الآخر تنبيها مدنيا شديدا بضرورة الإحسان في اختيار الانسب لقيادة البلد خلال المرحلة المقبلة.
خطوة الانتخابات مبكرة مرحب بها شعبيا و اعلاميا و كذلك على مستوى الناقد و المراقب السياسي شريطة ضمان النزاهة و الشفافية في آلية التحضير و الإجراء
رمي الحكومة الحالية الكرة بملعب البرلمان..تحتم على أعضائه وكتله إكمال المشوار لتحقيق غاية الشعب و المنَبه هو الآخر تنبيها مدنيا شديدا بضرورة الإحسان في اختيار الانسب لقيادة البلد خلال المرحلة المقبلة.
خطوة الانتخابات مبكرة مرحب بها شعبيا و اعلاميا و كذلك على مستوى الناقد و المراقب السياسي شريطة ضمان النزاهة و الشفافية في آلية التحضير و الإجراء
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو المواطن البصري يرحب باجراء الانتخابات المبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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