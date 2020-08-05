وقالت الوزارة في بيان عقب اجتماع للغانمي بالقيادات الأمنية، إن "الغانمي وجه فما يخص قوات حفظ القانون باعادة تنظيم للقوة بإعادتهم للمدرسة في الشرطة الاتحادية مع بقاء ما نحتاجه في الشارع".
وأكد الغانمي، بحسب البيان على "الالتزام بالوقاية الصحية، وعدم التأثر بما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والعمل وفق القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يوجه بإعادة تنظيم قوات حفظ النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.