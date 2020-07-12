مقتل شرطيين بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

وقال اللفتنانت كريستوفر أوليفاريز، المتحدث باسم إدارة تكساس للسلامة العامة: إن ضابطي الشرطة قتلا بالرصاص في الجانب الجنوبي من المدينة ونُقِلا إلى مستشفى في المنطقة.

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وأوضحت المصادر الأمنية أن المشتبه فيه يدعى، أودون إغناسيو كاماريلو، ويبلغ من العمر 23 سنة، موضحة أنه فتح النار عندما حاول الضابطان إلقاء القبض عليه.

وذكرت الشرطة أن المشتبه فيه انتحر بعد قتل الشرطيين، وأن له سجلا إجراميا لدى الجهات الأمنية، وكان قد جرى اعتقاله في الماضي.