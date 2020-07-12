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مقتل شرطيين بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

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لقي شرطيان مصرعهما خلال عملية إطلاق نار في مدينة مكالين الأمريكية في تكساس، أثناء مطاردة مشتبه فيه، وفقا لما ذكرته قناة "ABC" التلفزيونية.

وقال اللفتنانت كريستوفر أوليفاريز، المتحدث باسم إدارة تكساس للسلامة العامة: إن ضابطي الشرطة قتلا بالرصاص في الجانب الجنوبي من المدينة ونُقِلا إلى مستشفى في المنطقة.

 

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وأوضحت المصادر الأمنية أن المشتبه فيه يدعى، أودون إغناسيو كاماريلو، ويبلغ من العمر 23 سنة، موضحة أنه فتح النار عندما حاول الضابطان إلقاء القبض عليه.

 

وذكرت الشرطة أن المشتبه فيه انتحر بعد قتل الشرطيين، وأن له سجلا إجراميا لدى الجهات الأمنية، وكان قد جرى اعتقاله في الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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