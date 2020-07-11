اعلنت خلية الازمة في ذي قار، السبت، عن قراراتها والتي تتعلق بحظر التجوال وحركة السير. وادناه نص قرارات خلية الازمة في ذي قار: تحويل الحظر الشامل للتجوال إلى حظر جزئي داخل حدود المحافظة يسمح بالحركة للأفراد والعجلات الشخصية ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً Advertisements تفتح المؤسسات الحكومية أبوابها بنسبة 25% من عدد موظفيها على أن تلتزم بالقواعد المتبعة في التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية تبقى المقاهي والملاعب الشعبية مغلقة عدا المطاعم التي تعمل بخدمة التوصيل يمنع التجمع لأي سبب كان، ويحظر إقامة أي نشاط اجتماعي علني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تتعلق بحظر التجوال.. قرارات خلية الأزمة في ذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.