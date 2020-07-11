الشرطة الاتحادية تعلن نتائج عملية 'أبطال العراق' في ديالى



أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، السبت، عن نتائج عملية أبطال العراق في ديالى. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نتائج عملية أبطال العراق في ديالى أسفرت عن تفتيش وتطهير ٧٧ من القرى والبساتين ضمن قاطع المسؤولية".

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