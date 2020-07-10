'نصر تأريخي أذهل العالم'.. الفياض يصدر بياناً بذكرى تحرير الموصل

وصف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش"، بأنه "نصر تأريخي أذهل العالم"، مؤكداً أن التلاحم الكبير بين المقاتلين "عجّل النصر ووحّد الهدف ودحر الدواعش واذاقهم الهوان والهزيمة".



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