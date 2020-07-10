الجبوري يطالب الحكومة بصرف رواتب موظفي وزارة الصحة

طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية قتيبة الجبوري، الجمعة، الحكومة بصرف رواتب موظفي وزارة الصحة، معتبراً أن هناك تخبطاً واضحاً بعمل وزارة المالية.

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ندعو رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية الى الاستعجال بصرف رواتب الكوادر الصحية والطبية والإدارية وكافة منتسبي وزارة الصحة".

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وأضاف أن "هناك تخبطا واضحا بعمل وزارة المالية متمثلة بوزيرها علي علاوي الذي نحمله المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير غير المبرر"، متسائلاً "هل انه غير مدرك للتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش الابيض في ظل ازمة جائحة كورونا ام انه لا يشعر بالانتماء للوطن وما يزال يشعر بوجوده في لندن".

ولفت الجبوري الى أنه "على الكاظمي ان يتحرك سريعا ويأمر بصرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين وبدون اي تأخير خصوصا وان تأخير صرف الرواتب يضر بشريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي ولا يمكن السماح بهكذا امر يمس حياة المواطن ونحن نعيش ازمة صحية كبيرة وتأخير صرف الرواتب سيفاقم هذه الازمة".