خلية الازمة النيابية تنفي طلبها بفرض الحظر الشامل لاسبوعين

نفت خلية الازمة النيابية، الخميس، طلبها بفرض الحظر الشامل لاسبوعين.
وقال رئيس الخلية حسن الكعبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص طلب الخلية النيابية الى مجلس الوزراء بضرورة فرض الحظر الشامل الاجباري لمدة 14 يوما، عار عن الصحة".
واضاف ان "التوصيات والقرارات والبيانات التي تستطيع وسائل الاعلام المختلفة اعتمادها بشكل رسمي والتي تصدر عن الخلية تُنشر عن طريق المكتب الاعلامي لرئيس خلية الازمة حسن الكعبي، او ما يصرح به نائب رئيس خلية الازمة او مقررها حصرا".
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