وقال الحجامي في بيان تلقته السومرية ونيوز، "اليوم غادر مستشفى الكرخ العام بعد تعافيهم الفنان احسان دعدوش والكابتن بسام رؤوف والكابتن عامر زايد وهم بأتم الصحة والعافية و كذلك الكابتن جاسم الاسود". يشار الى أن الفنان العراقي إحسان دعدوش أعلن، اليوم الخميس، انتصاره على فايروس كورونا بعد ظهور نتائج المسحة الثالثة التي أكدت عدم إصابته.

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير صحة الكرخ يعلن شفاء احسان دعدوش وثلاثة رياضيين من فايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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