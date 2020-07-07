وزارة الدفاع تحيل ضابطا رفيعا الى امرتها وتجري عددا من التغييرات

كشف مصدر امني، الثلاثاء، عن اجراء وزارة الدفاع تغييرات في بعض المواقع، فيما احالت ضابطا رفيعا الى امرتها. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم احالة الفريق الركن جميل الشمري الى امرة الدفاع". واضاف انه "تقرر تكليف الفريق الركن سعد العلاق برئاسة لجامعة الدفاع، واللواء الركن فائز المعموري مديرا للاستخبارات العسكرية، والعميد حمد الجبوي مديرا للوثائق العسكرية".

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