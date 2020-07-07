الولايات المتحدة تنسحب رسمياً من منظمة الصحة العالمية

أفاد سيناتور أمريكي بارز، الثلاثاء، بانسحاب الولايات المتحدة "رسمياً" من منظمة الصحة العالمية.

وقال السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز على "تويتر" اليوم، تلقي الكونغرس بلاغا رسميا من الرئيس الامريكي دونالد ترامب بانسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية.

وانتقد مينينديز ترامب على القيام بذلك أثناء الوباء العالمي، مضيفا أن تعامل ترامب مع أزمة فيروس كورونا كان "فوضويا" وأنه "لن يحمي مصالح الولايات المتحدة ولا حياة الأمريكيين".

Advertisements

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نية الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية في أواخر مايو الماضي لعدم تلبيتها للمطالب الأمريكية بشأن إصلاح المنظمة.

واتهم ترامب المنظمة العالمية بالانحياز للصين وسوء التعامل مع أزمة فيروس كورونا.