تفاصيل ملتقى الأمناء العامون للاتحادات العربية لسباق الدراجات

وقد اختتم الاجتماع بإصدار عدة توصيات سيتم تقديمها للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للدراجات من أجل تطوير الدراجة العربية، والذي يؤسس لمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الاتحادات الوطنية العربية.

جاء ذلك خلال الملتقى، الذي نظمه الاتحاد العربي للدراجات عن بعد، بتقنية الاتصال المرئي، وشارك فيه الأمناء العامون في 19 اتحادا عربيا، بإشراف المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام للاتحاد العربي،



وفي كلمته الافتتاحية رحب سمو الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، بالحضور، وبارك هذه الخطوة والنقلة النوعية، بتنظيم هذا الملتقى وحرص الجميع لحضور أعماله، والذي لا يقل في الأهمية عن اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات، والذي سيعزز العلاقات بين جميع تلك الاتحادات.