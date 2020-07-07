2020-07-07 | 13:31
66 مشاهدة
اجتمع الأمناء العامون للاتحادات الوطنية العربية للدراجات بمشاركة السيد الامين العام للاتحاد العراقي للدراجات، احمد صبري، الذي قدم عرضا شاملا عما قام الاتحاد العراقي للدراجات، خلال ازمة كورونا وكذا برامج التكوين عن بعد.
وقد اختتم الاجتماع بإصدار عدة توصيات سيتم تقديمها للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للدراجات من أجل تطوير الدراجة العربية، والذي يؤسس لمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الاتحادات الوطنية العربية.
جاء ذلك خلال الملتقى، الذي نظمه الاتحاد العربي للدراجات عن بعد، بتقنية الاتصال المرئي، وشارك فيه الأمناء العامون في 19 اتحادا عربيا، بإشراف المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام للاتحاد العربي،
وفي كلمته الافتتاحية رحب سمو الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، بالحضور، وبارك هذه الخطوة والنقلة النوعية، بتنظيم هذا الملتقى وحرص الجميع لحضور أعماله، والذي لا يقل في الأهمية عن اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات، والذي سيعزز العلاقات بين جميع تلك الاتحادات.
جاء ذلك خلال الملتقى، الذي نظمه الاتحاد العربي للدراجات عن بعد، بتقنية الاتصال المرئي، وشارك فيه الأمناء العامون في 19 اتحادا عربيا، بإشراف المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام للاتحاد العربي،
وفي كلمته الافتتاحية رحب سمو الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، بالحضور، وبارك هذه الخطوة والنقلة النوعية، بتنظيم هذا الملتقى وحرص الجميع لحضور أعماله، والذي لا يقل في الأهمية عن اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات، والذي سيعزز العلاقات بين جميع تلك الاتحادات.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل ملتقى الأمناء العامون للاتحادات العربية لسباق الدراجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.