الكاظمي: لن نسمح لأحد بتحويل العراق إلى دولة للعصابات

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أنه وجه بإطلاق "اسم الشهيد هشام الهاشمي" على أحد شوارع العاصمة بغداد، مشدداً على عدم السماح لأي أحد بأن يحول العراق إلى "دولة للعصابات".
وأضاف الكاظمي، "وجّهنا بإطلاق اسم، الشهيد هشام الهاشمي، على أحد شوارع العاصمة بغداد"، مشيراً إلى أن "العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء، بما ارتكبوا من جرائم".
وشدد الكاظمي على أن "من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة، ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبداً"، مؤكداً "لن نسمح لأحد أن يحوّل العراق الى دولة للعصابات".
وفي سياق منفصل، ذكر الكاظمي أن "الحكومة تشكلت في ظرف مليء بالأزمات، وهي حكومة حلول سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وصحية، وشعبنا يستحق أن نبذل من أجله المزيد من العمل الحقيقي، وآن الأوان لأن يظهر الإنجاز والعمل".
ومضى رئيس الوزراء إلى القول إن "العمل والإنجاز هو طريقنا، والدولة هي مرشدنا ومعيارنا، وقانون الدولة سقفنا ولا أحد فوق القانون".
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