الأسدي يُباشر مهامه رئيساً لجهاز الأمن

وقال بيان للجهاز تلقت الخليج 365 نسخة منه، " باشر عبد الغني الأسدي، اليوم الاثنين، مهامه رئيساً لجهاز الأمن الوطني العراقي، واجتمع فور وصوله بمدراء الدوائر والمديريات".

وأكد الاسديث، بحسب البيان، "على ضرورة التركيز على المهام الأساسية المناطة بالجهاز والتي تساهم بحفظ الأمن والأستقرار الداخلي، كما استعرض المخاطر المحدقة بالبلاد وضرورة مواجهتها والتصدي لها من خلال تكثيف الجهد الاستخباري".