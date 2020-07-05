استهداف محيط مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان “صاروخا نوع كاتيوشا سقط قبل قليل، في محيط مطار بغداد الدولي".

واضاف ان "الصاروخ لم ينفجر"، مشيرا الى ان "سقوطه لم يؤدي الى وقوع اية اصابات".