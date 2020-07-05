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استهداف محيط مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا

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افاد مصدر امني، الاثنين، بانه تم استهداف محيط مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا.
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان “صاروخا نوع كاتيوشا سقط قبل قليل، في محيط مطار بغداد الدولي".

واضاف ان "الصاروخ لم ينفجر"، مشيرا الى ان "سقوطه لم يؤدي الى وقوع اية اصابات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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