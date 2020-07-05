كربلاء تقلص حظر التجوال

اعلنت محافظة كربلاء، الاحد، عن تقليص حظر التجوال في المحافظة.

وقال المحافظ نصيف الخطابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "قررنا تقليص حظر التجوال ليكون من الساعة العاشرة مساء مع الالتزام الكامل باجراءات السلامة".

واضاف ان "السماح للمطاعم وكافة المحال التجارية يرافقه متابعة حكومية لتطبيقها اجراءات السلامة وسيتم غلق المحال المخالفة"، مشبيرا الى ان "الاجراءات المشددة ستستمر في السيطرات الخارجية وتخفيف للأجراءات داخل المحافظة".