اختيار نبيل جاسم رئيساً لشبكة الإعلام العراقي

صوّت مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، الاحد، على تنصيب نبيل جاسم رئيساً للشبكة.
وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي صوت اليوم بتنصيب نبيل جاسم رئيساً للشبكة، بعد إقالة الرئيس السابق فضل فرج الله".
ونبيل جاسم حاصل على الدكتوراه في الإعلام، ويعمل استاذاً في كلية الإعلام بجامعة بغداد.
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