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امانة بغداد تعلن اعادة تأهيل ثمانية مجسرات

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اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن اعادة تأهيل ثمانية مجسرات في العاصمة.
وذكرت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع انجزت خلال المدة الماضية اعمال الصيانة والتأهيل الخاصة بثمانية مجسرات حيوية ومهمة في العاصمة بغداد".

واضافت ان "المجسرات هي ( ملعب الشعب ، ساحة بيروت ، ساحة قحطان ، العدل ، الزهور ، الشارقة ، كراج الامانة ، المستنصرية ) كما وستتم المباشرة قريباً بصيانة مقتربات مجسر ملعب الشعب ( وهو عمل مستقل يختلف عن العمل السابق ) بالاضافة الى مجسر الربيعي وحال توفر التخصيصات المالية الخاصة بها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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