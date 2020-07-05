امانة بغداد تعلن اعادة تأهيل ثمانية مجسرات

وذكرت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع انجزت خلال المدة الماضية اعمال الصيانة والتأهيل الخاصة بثمانية مجسرات حيوية ومهمة في العاصمة بغداد".

واضافت ان "المجسرات هي ( ملعب الشعب ، ساحة بيروت ، ساحة قحطان ، العدل ، الزهور ، الشارقة ، كراج الامانة ، المستنصرية ) كما وستتم المباشرة قريباً بصيانة مقتربات مجسر ملعب الشعب ( وهو عمل مستقل يختلف عن العمل السابق ) بالاضافة الى مجسر الربيعي وحال توفر التخصيصات المالية الخاصة بها".