امانة بغداد تعلن اعادة تأهيل ثمانية مجسرات

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن اعادة تأهيل ثمانية مجسرات في العاصمة.
واضافت ان "المجسرات هي ( ملعب الشعب ، ساحة بيروت ، ساحة قحطان ، العدل ، الزهور ، الشارقة ، كراج الامانة ، المستنصرية ) كما وستتم المباشرة قريباً بصيانة مقتربات مجسر ملعب الشعب ( وهو عمل مستقل يختلف عن العمل السابق ) بالاضافة الى مجسر الربيعي وحال توفر التخصيصات المالية الخاصة بها".
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