عدد قياسي جديد لوفيات وباء كوفيد-19 في إيران

وسُجل العدد القياسي السابق الاثنين، وبلغ 163 حالة وفاة.

وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، الأحد، إن عدد الاصابات بـفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم 240,438 شخصا، وبوفاة 163 شخصا آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، يرافع عدد الوفيات في إيران إلى 11,571 شخصا.



وأضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية أنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 2,560 إصابة جديدة بفيروس كورونا.