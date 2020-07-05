أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، عن تسجيل 163 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أعلى عدد وفيات رسمي يومي في إيران منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 في فبراير.
وسُجل العدد القياسي السابق الاثنين، وبلغ 163 حالة وفاة.
وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، الأحد، إن عدد الاصابات بـفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم 240,438 شخصا، وبوفاة 163 شخصا آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، يرافع عدد الوفيات في إيران إلى 11,571 شخصا.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية أنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 2,560 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، الأحد، إن عدد الاصابات بـفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم 240,438 شخصا، وبوفاة 163 شخصا آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، يرافع عدد الوفيات في إيران إلى 11,571 شخصا.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية أنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 2,560 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر عدد قياسي جديد لوفيات وباء كوفيد-19 في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.