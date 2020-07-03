بالفيديو.. غضب وسط بيروت بعد انتحار شاب بسبب الوضع المعيشي

وأظهر الفيديو المتداول عملية نقل المنتحر بسيارة إسعاف وبمواكبة أمنية من الشرطة اللبنانية قرب المكان الذي انتحر فيه، حيث ترك في المكان نسخة عن سجله العدلي وكتب عليه "أنا مش كافر". وتجمع عدد كبير من المحتجين خلال نقل الجثمان حيث افترشوا الأرض وسط الطريق ومنعوا السيارات من المرور اعتراضا على سياسات الحكومة وما آلت إليه الأوضاع المالية والاجتماعية في البلاد.

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