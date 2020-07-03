بالصور.. حريق مطار المثنى

ماتزال فرق الدفاع المدني تواصل عملية اخماد النيران التي اندلعت في حشائق متيبسة في مطار المثنى ببغداد. وبحسب مصدر امني، فأن "الفرق ابعدت النيران عن اليات وزارة التجارة بعد ان امتدت الى داخل سياج الوزارة القريبة من موقع حريق مطار المثنى". وتابع ان "الحريق مازال مستمرا حتى الان". Advertisements

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