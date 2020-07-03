كاميرات مراقبة توثق ظهور شبح في غرفة طفل رضيع

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، وضعت ديفيز البالغة من العمر 28 عاما، ابنها إسحاق البالغ من العمر أربعة أشهر في سريره في غرفة النوم، وشغلت الفيديو وتوجهت إلى المطبخ.

وبحسب الصحيفة، كانت المرأة تنظر بين الحين والآخر إلى شاشة المراقبة للتحقق ما إذا كان كل شيء على ما يرام، وفي إحدى المرات نظرت إلى شاشة ولاحظت يدي شخص بالقرب من رأس طفلها النائم.

وقالت ديفيز: "كنت في حالة صدمة، اعتقدت أن أحدهم اقتحم الغرفة لخطف طفلي..وعندما سارعت إلى غرفة النوم، وجدتها فارغة، وكان إسحاق يغط في نوم عميق".

وأضافت: "لم أكن أؤمن بالأشباح من قبل، لكنني رأيتها بأم عيني".

وباعتقاد ديفيز أن الشبح الذي ظهر في كاميرا المراقبة هو أحد والدي زوجها المتوفين قبل ولادة طفلها إسحاق.

