نائب عن ميسان يحمل وزارة النفط مسؤولية تردي الكهرباء في المحافظة

حمل النائب عن محافظة ميسان علي سعدون اللامي، الجمعة، وزارة النفط مسؤولية تردي الكهرباء في المحافظة، فضلا عن تسريح العمال العراقيين في حقل بازركان في المحافظة من قبل الشركات النفطية المستثمرة بحجة انخفاض أسعار النفط.
وأضاف أنه "كان الأجدر بوزير النفط ان يحضر شخصيا لمحافظة ميسان لايجاد حلاً للازمة وأن العاملين هم أبناء المحافظة واحق من غيرهم في العمل".
وأوضح اللامي، :"على الوزير ارغام شركة البترو جاينه بإرجاع المسرحين للعمل وان يعالج المشكلة التي تسببت بنقص الطاقة الكهربائية"، مشدداً أنه" في حال خروج المحافظة عن السيطرة بسبب التذمر وحالة التردي بالكهرباء سيكون لنا موقف اتجاه وزارة النفط وشخص الوزير الذي كان تعامله مخيب للآمال وغير جدي مع ممثلي المحافظة وعدم الاستماع إلى معاناة الأهالي، بل وصل فيه عدم الرد حتى الاتصالات".
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