نائب عن ميسان يحمل وزارة النفط مسؤولية تردي الكهرباء في المحافظة

وقال اللامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير النفط يتحمل المسؤولية اتجاه العاملين الذين تم تسريحهم من العمل مما ادى الى اعتصام و قطع الطريق أمام صهاريج النفط وتوقف تزويد محطة كهرباء الكحلاء الغازية بالوقود وستكون كارثة في الأيام المقبلة اذا بقي الحال على ما عليه الان".وأضاف أنه "كان الأجدر بوزير النفط ان يحضر شخصيا لمحافظة ميسان لايجاد حلاً للازمة وأن العاملين هم أبناء المحافظة واحق من غيرهم في العمل".

وأوضح اللامي، :"على الوزير ارغام شركة البترو جاينه بإرجاع المسرحين للعمل وان يعالج المشكلة التي تسببت بنقص الطاقة الكهربائية"، مشدداً أنه" في حال خروج المحافظة عن السيطرة بسبب التذمر وحالة التردي بالكهرباء سيكون لنا موقف اتجاه وزارة النفط وشخص الوزير الذي كان تعامله مخيب للآمال وغير جدي مع ممثلي المحافظة وعدم الاستماع إلى معاناة الأهالي، بل وصل فيه عدم الرد حتى الاتصالات".