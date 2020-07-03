وتابع، "بحثتا في كيفية اعادة الشركات اللبنانية التي كانت تعمل في العراق و تطرقنا الى تبادل الخبرات في المجال التعليمي والدراسي".
ووصل مساء امس الخميس، الى بيروت وفدا وزاريا ضمَّ وزير النفط احسان عبد الجبار ووزير الصناعة والمعادن منهل عزيز ووزير التجارة علاء الجبوري، للتباحث مع رئيس الحكومة اللبنانية تصدير النفط العراقي إلى لبنان مقابل منتجات زراعية وصناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النفط: بحثنا في لبنان تمتين العلاقة وكيفية الاستفادة من تجربته بالحد من وباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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