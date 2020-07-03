وزير النفط: بحثنا في لبنان تمتين العلاقة وكيفية الاستفادة من تجربته بالحد من وباء كورونا

وقال عبد الجبار في تصريحات صحفية تابعتها الخليج 365، "ناقشنا الية تصدير النفط إلى لبنان ومدى إمكانية تفعيل هذا القطاع"، مشيرا الى أنه تم "مناقشة اسباب ضعف وجود الشركات اللبنانية وامكانية تفعيلها".وتابع، "بحثتا في كيفية اعادة الشركات اللبنانية التي كانت تعمل في العراق و تطرقنا الى تبادل الخبرات في المجال التعليمي والدراسي".

ووصل مساء امس الخميس، الى بيروت وفدا وزاريا ضمَّ وزير النفط احسان عبد الجبار ووزير الصناعة والمعادن منهل عزيز ووزير التجارة علاء الجبوري، للتباحث مع رئيس الحكومة اللبنانية تصدير النفط العراقي إلى لبنان مقابل منتجات زراعية وصناعية.

