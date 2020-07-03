



ويعتقد مختصون في الوضع الصحي فشل سبل الحظر المتبعة في الحد من جائجة مقابل ذلك يقول المعنيون في وزارة الداخلية، ان المواطنين غير المكترثين باجراءات الحظر الصحي او سبل الوقاية، يشكلون احد الاسباب الرئيسة التي تشكل زحامات طويلة عند السيطرات، خاصة الذين يخروجون لاسباب غير مقنعة وبأعذار واهية .ويعتقد مختصون في الوضع الصحي فشل سبل الحظر المتبعة في الحد من جائجة كورونا او تقليلها لحدة الازمة خلال الاشهر الماضية. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... طوابير الزحام في السيطرات تعيق تحرك المواطنين والمستثنين من الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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