مدافع ليفربول السابق يتعرض للطعن

2020-07-01 | 21:12
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نقل لاعب ليفربول السابق والمحترف حاليا بصفوف ديربي كاونتي، آندري ويسدوم، إلى المستشفى عقب تعرضه للطعن في عطلة الأسبوع الماضي.
ووقع حادث السرقة فجر الأحد حينما كان ويسدوم متوجها بسيارته لجلب إحدى قريباته، حيث تعرض للهجوم أثناء نزوله من سيارته.
وقبلها كان ويسدوم حاضرا في مباراة فريقه أمام ريدنج بدوري التشامبيونشيب.
جدير بالذكر أن ويسدوم احترف بصفوف ليفربول في 2012 لكنه شارك فقط في 12 مباراة مع «الريدز» قبل مغادرة صفوف النادي في 2017، ولعب خلالها معارا لصفوف عدة أندية منها ويست بروميتش، نورويتش سيتي ورد بول سالزبورج.
آندري ويسدوم هو من موالد 9 مايو 1993 في ليدز، وسبق له تمثيل المنتخب الإنجليزي لكرة القدم.
ومثل ويسدوم في المراحل السنية الأدنى كلا من برادفورد وليفربول، قبل أن يتم تصعيده إلى فريق ليفربول الأول في 2012 ويلعب موسما واحدا ثم يقضي بقية عقده معارا إلى الأندية التي لعب لها بخلاف ليفربول.
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