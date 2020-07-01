مدير صحة الكرخ يقدم مقترحا بعد تسجيل اصابات بكورونا في السجون

قدم مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، مقترحا بعد تسجيل اصابات بكورونا في السجون. وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "نظراً لتسجيل اصابات باستمرار بمرض فايروس كورونا المستجد في السجون اقترح على اصحاب القرار اصدار امر بخروج الذين لا يشكل خروجهم ضرراً على المجتمع". واضاف "على ان يخرجون بكفالة مناسبة ثم تتم اعادتهم لاكمال مدة محكوميتهم بعد انقضاء الجائحة".



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