اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، التصويت على الشغل الوزارات المتبقية دافعا اضافيا لتنفيذ برنامجه الوزراي.
وقال الكاظمي في كلمة له نقل التلفزيون الرسمي جزءا منها، إن "استكمال تصويت مجلس النواب على الاسماء التي قدمناها دافعا اضافيا لتنفيذ المنهاج الوزاري".
وصوت مجلس النواب في جلسته اليوم على جميع الوزارات الشاغرة في حكومة الكاظمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي: تصويت البرلمان على شغل الوزارات المتبقية دافعا اضافيا لتنفيذ منهاجنا الوزاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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