تنشر الخليج 365، بالوثائق مطالبة 41 نائباً في مجلس النواب للأجهزة المختصة وخاصة المخابرات والأمن الوطني بالكشف عن الصفحات الممولة والوكالات التي تستهدف الشخصيات الوطنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. نواب يطالبون بالكشف عن الصفحات الممولة والوكالات التي تستهدف الشخصيات الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.