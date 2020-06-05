المالكي والفياض يبحثان مستجدات الوضع السياسي والامني

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، مستجدات الوضع السياسي والامني.
وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل اليوم في منزله ببغداد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".
واضاف انه "تم خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والامني والعمليات التي خاضتها قواتنا الامنية والحشد الشعبي ضمن عملية ابطال العراق".
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