الحلبوسي وتولر يبحثان سبل دعم الحكومة العراقية في مجالات عدة

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسفير الاميركي في بغداد ماثيو تولر سبل دعم الحكومة العراقية في مجالات عدة. وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت السومرية نيو نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب استقبل اليوم الخميس، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم الحكومة العراقية الجديدة في المجال الأمني والاقتصادي والثقافي والعلمي وفقاً للمصالح المتبادلة".



من جانبه، أكد تولر بحسب البيان "استعداد بلاده لتقديم الدعم للعراق في المجالات كافة".

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