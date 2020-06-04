بالفيديو: ترحيب شعبي بقرار تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة

لاقى مقترح رئيس الوزراء الذي يقضي بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات العليا ترحيبا شعبيا واسعا ، في وقت يؤكد مختصون انه الخيار الأفضل للكاظمي لتقليل حدة الازمة المالية الراهنة.
قرار خفض المرتبات الحالية سيشمل الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين ورفحاء، كما استبعد الموظفون من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدون ومستحقو الرعاية الإجتماعية"، لكن لم يتضح متى سيبدأ تطبيق هذا المقترح، مختصون اكدوا ان عملية تخفيض الرواتب هي أقرب خطوة للخروج من الازمة ولاتحتاج الى موافقة البرلمان.
ولم تكن مقترحات تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وليدة اللحظة وانما سبقتها قرارات تم اصدارها في فترات ماضية نتيجة الازمات المالية وانخفاض واردات العراق النفطية، لكن سرعان ما انتفضت تلك الرئاسات، برفض تطبيق القرارات التي تمسها، ولا شك أن التهديدات بسحب الثقة وغيرها ستطال رئيس الحكومة او من يحاول المساس بأمتيازاتهم.
تشاهدون التقرير مرفقا في الفيديو أعلاه.
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