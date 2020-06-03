البرلمان يوجه باستضافة وزير العمل والكادر المتقدم في الوزارة خلال الاسبوع المقبل

وجهت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء، باستضافة وزير العمل والكادر المتقدم في الوزارة الاسبوع المقبل.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي وجه باستضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية والكادر المتقدم في الوزارة خلال الاسبوع المقبل".
وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، جلسته برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 184 نائبا.
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