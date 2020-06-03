الكاظمي: العراق يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع جيرانه

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان العراق يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع جيرانه ويسعى لتطوير نطاق التعاون الخارجي وزيادة تبادل الخبرات.



وبيّن الكاظمي، بحسب البيان ان "العالم بأسره يواجه ظروفا صعبة بسبب جائحة وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الاخير ،استقبل اليوم، وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، والوفد المرافق له، وجرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات وفرص التعاون في مجال الطاقة، وبالأخص الكهرباء وتنمية العلاقات والتعاون الثنائي بين العراق وايران".وبيّن الكاظمي، بحسب البيان ان "العالم بأسره يواجه ظروفا صعبة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على المشهد الاقتصادي، مؤكدا على ضرورة بذل أقصى الجهود للتصدي للمشاكل المعقّدة التي تمرّ بها دول المنطقة". وأكد الكاظمي أن "العراق يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع جيرانه ، وأن الحكومة وضمن برنامجها الأساسي تسعى الى تطوير نطاق التعاون الخارجي وزيادة تبادل الخبرات". من جانبه، بيّن وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، "حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات وأقصى حالات التعاون مع العراق، ودعمه على جميع الصعد".

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